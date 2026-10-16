Прокуратура Ивановской области направила в суд дело 58-летнего жителя Шуи. Его обвиняют в угрозах убийством, попытке поджога, посягательстве на жизнь полицейских и оскорблении представителей власти.
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