Навигация скоростных судов «Метеор» и «Валдай» завершится 18 октября. Об этом рассказали в компании «Водолёт», которая занимается развитием скоростного судоходства.
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