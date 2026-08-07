Кардиолог Васильев разъяснил, как эффективно снизить холестерин

Кардиолог Сергей Васильев пояснил, что одной диеты недостаточно для существенного снижения холестерина, тогда как санитарный врач Константин Кривошонок рекомендовал съедать бургеры сразу после приготовления, чтобы избежать инфекций летом.
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