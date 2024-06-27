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Силкин о Тюкавине: «В России остался один нападающий, умеющий открываться к воротам, играть остро за спинами защитников. Он максимально использует свои характеристики» 

Силкин о Тюкавине: «В России остался один нападающий, умеющий открываться к воротам, играть остро за спинами защитников. Он максимально использует свои характеристики» 

– У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников, играть остро за спинами защитников, – это Тюкавин.

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