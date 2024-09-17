В Минкультуры России появился департамент воспитательной работы

В Министерстве культуры России появился Департамент воспитательной работы. Возглавит департамент министр культуры Курской области Юлия Полетыкина, говорится в Telegram-канале министерства культуры России.
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