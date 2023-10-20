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Дефицит бюджета США вырос за год на $320 млрд и достиг 6,3% ВВП

Дефицит бюджета США вырос за год на $320 млрд и достиг 6,3% ВВП

Дефицит бюджета США за год достиг $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП, говорится в совместном отчете министра финансов Джанет Йеллен и директора административно-бюджетного управления Шаланды Янг о бюджетных результатах за 2023 финансовый год, опубликованных 20 октября на сайте американского минфина.

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