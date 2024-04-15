Раненый новосибирец получил медаль «За храбрость» в СВО

Житель Новосибирска с позывным «Утюг» награжден медалью «За храбрость» второй степени. Боец спецоперации, житель Дивногорского микрорайона получил уже вторую награду за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач.
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