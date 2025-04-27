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В России заявили о крахе иллюзий Трампа о сроках решения российско-украинского конфликта

В России заявили о крахе иллюзий Трампа о сроках решения российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп пережил крах иллюзий о сроках решения российско-украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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