Newsmax: Джо Байден готовится сказать свою прощальную речь уже в эти выходные Джо Байден выходит из президентской гонки, свою прощальную речь, как ожидается, он скажет в эти выходные.
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Newsmax: Джо Байден готовится сказать свою прощальную речь уже в эти выходные Джо Байден выходит из президентской гонки, свою прощальную речь, как ожидается, он скажет в эти выходные.
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