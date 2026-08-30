Фигуристка Трусова показала видео со свадьбы Медведевой и Гайнутдинова

Российские фигуристы Макар и Александра Игнатовы (она — в девичестве Трусова) посетили свадьбу чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
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