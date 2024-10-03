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Царьград

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Москвичи смогут попробовать себя в роли актера в кинопарке "Москино"

Москвичи смогут попробовать себя в роли актера в кинопарке "Москино"

Жителей русской столицы на предстоящих выходные приглашают в кинопарк "Москино".Уже в эти выходные – 5 и 6 октября – москвичей приглашают совершить путешествие по временам и эпохам, устроить фотосессию в кинематографических декорациях, освоить искусство гримирования и прочее, прочее, прочее.

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