Москвичи смогут попробовать себя в роли актера в кинопарке "Москино"

Жителей русской столицы на предстоящих выходные приглашают в кинопарк "Москино".Уже в эти выходные – 5 и 6 октября – москвичей приглашают совершить путешествие по временам и эпохам, устроить фотосессию в кинематографических декорациях, освоить искусство гримирования и прочее, прочее, прочее.