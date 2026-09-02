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SUSANIN

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В Ижевске мужчина пытался пройти в суд с клинком, замаскированным под трость

В Ижевске мужчина пытался пройти в суд с клинком, замаскированным под трость

Ижевск. Удмуртия. Судебный пристав обнаружил у 52-летнего посетителя суда стальной клинок, замаскированный под трость.

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