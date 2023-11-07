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В Усадьбе Левашовых в Галибихе хотят открыть гостиницу и комплекс для отдыха в стилистике XIX века

В Усадьбе Левашовых в Галибихе хотят открыть гостиницу и комплекс для отдыха в стилистике XIX века

В Воскресенском районе Нижегородской области подготовили проект развития Усадьбы Левашовых. Подробности сообщаются на странице агентства по сохранению и развитию исторической среды "АСИРИС" во "ВКонтакте".

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