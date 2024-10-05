Политика как он...
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Политика как она есть

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«Незаконной миграции в России больше не будет» — прямо сказал Хуснуллин представителям Таджикистана

«Незаконной миграции в России больше не будет» — прямо сказал Хуснуллин представителям Таджикистана

  Таджикистан решил на нас обидеться! Нет, они не хотят сказать нам «спасибо» за то, что переводы из России составляют огромную часть доходов их экономики (а для нас являются, соответственно, оттоком капитала).

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пора было наводить порядок,а то Хуснуллин только проснулся,а то все завозил и завозил,он что скрытая ячейка?
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7 час.
Nikolay Stepanov
И это обещает тот самый Хуснуллин? Свежо предание...
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6 час.
Ольга Палиенко
Дети и старики должны дома быть, едут пенсии и пособия оформлять, а нашим пенсионерам от этого пенсия только урезается
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4 час.

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