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Депутат Толмачев порекомендовал включать в договор аренды пункт о проблемных соседях

Депутат Толмачев порекомендовал включать в договор аренды пункт о проблемных соседях

Арендаторам стоит заранее поговорить с жильцами дома и включить в договор условие об уведомлении о проблемных соседях, считает депутат Госдумы Александр Толмачев.

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