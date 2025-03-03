Женский онлайн ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Женский онлайн журнал WOMENZINE.RU

17 подписчиков

97я церемония вручения премии Оскар 2025 года

97я церемония вручения премии Оскар 2025 года

Наконец-то, подошел к концу 97я церемония вручения премии Оскар. И, как мы и ожидали от самой большой ночи года в Голливуде, воскресное шоу награждений было наполнено блеском, гламуром, стилем красной дорожки A+, милыми моментами со звездными парами (Привет, Тимми и Кайли!) и сомнительными шутками ведущего вечера (извините, Конан О’Брайен).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх