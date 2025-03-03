97я церемония вручения премии Оскар 2025 года

Наконец-то, подошел к концу 97я церемония вручения премии Оскар. И, как мы и ожидали от самой большой ночи года в Голливуде, воскресное шоу награждений было наполнено блеском, гламуром, стилем красной дорожки A+, милыми моментами со звездными парами (Привет, Тимми и Кайли!) и сомнительными шутками ведущего вечера (извините, Конан О’Брайен).