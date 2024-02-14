Популярные танцы 1940-х годов покажут в Музее Победы

14 февраля в Музее Победы пройдет музыкально-историческое занятие для школьников. Урок пройдет на площадке «Школьный музей Победы» в рамках работы выставки «Памяти героев Сталинграда», созданной учащимися школ Москвы и Волгограда.
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