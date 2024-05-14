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Музей Академии художеств покажет выставку «Многогранный талант. П. Д. Бучкин и его современники»

Музей Академии художеств покажет выставку «Многогранный талант. П. Д. Бучкин и его современники»

В двух залах музея будет представлено творчество выдающихся художников-реалистов ХХ-ХХI вв. из коллекций: Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, Угличского Государственного историко-архитектурного и художественного музея, Вологодской областной картинной галереи и Фонда реалистического искусства В.

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