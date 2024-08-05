Medical Insider

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Употребление алкоголя во время беременности: советы специалиста

Многие женщины в период беременности могут задаваться вопросом: не повредит ли ребёнку случайный бокал вина? Хотя последние исследования показывают, что употребление большого количества алкоголя или запой определённо имеют негативные последствия, в случае небольших количеств алкоголя ответ не так однозначен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх