Употребление алкоголя во время беременности: советы специалиста

Многие женщины в период беременности могут задаваться вопросом: не повредит ли ребёнку случайный бокал вина? Хотя последние исследования показывают, что употребление большого количества алкоголя или запой определённо имеют негативные последствия, в случае небольших количеств алкоголя ответ не так однозначен.