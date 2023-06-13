Сборный стальной резервуар FLAMAX представили на выставке "Уголь России и майнинг-2023"

С 6 по 9 июня в Новокузнецке прошла специализированная выставка «Уголь России и Майнинг-2023». В течение четырех дней ведущие представители добывающей, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей соревновались за внимание посетителей и представляли свои новейшие разработки.