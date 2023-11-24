Глава Минобороны Израиля: операция в Газе займет еще минимум два месяца

Операция Израиля в секторе Газа продлится еще как минимум два месяца. Перерывы в боевых действиях будут короткими, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии – спецподразделения израильских ВМС.
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