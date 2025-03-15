Жительница Ноябрьска стала одним из победителей турнира по бодибилдингу

В Ноябрьске прошли чемпионат и первенство ЯНАО по бодибилдингу. Одним из победителей соревнований стала ноябрянка Анастасия Плисс, которая занимается силовыми тренировками больше 15 лет, сообщил «Ямал-Медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии