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Мировое обозрение

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Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября

Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября

Центральная избирательная комиссия назовет предварительные итоги голосования уже завтра. Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга пригласила журналистов на встречу, назначенную на 11:00 по московскому времени 21 сентября.

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