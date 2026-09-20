Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября

Центральная избирательная комиссия назовет предварительные итоги голосования уже завтра. Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга пригласила журналистов на встречу, назначенную на 11:00 по московскому времени 21 сентября.
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