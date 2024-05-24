В крымской Алуште зацвели розы. На полуострове розовые кусты выращивают в промышленных масштабах, ведь из этих цветов изготавливают множество полезных продуктов: 1.
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В крымской Алуште зацвели розы. На полуострове розовые кусты выращивают в промышленных масштабах, ведь из этих цветов изготавливают множество полезных продуктов: 1.
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