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Опрос о перспективах развития Забайкалья запущен в канале ZAB.RU

Опрос о перспективах развития Забайкалья запущен в канале ZAB.RU

Оценить мнения жителей региона о  его развитии призван опрос, запущенный в Telegram-канале ZAB.RU.На вопрос: «Как вы оцениваете перспективы развития Забайкальского края?» предлагается выбрать один из вариантов ответов.

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