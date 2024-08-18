Опрос о перспективах развития Забайкалья запущен в канале ZAB.RU

Оценить мнения жителей региона о его развитии призван опрос, запущенный в Telegram-канале ZAB.RU.На вопрос: «Как вы оцениваете перспективы развития Забайкальского края?» предлагается выбрать один из вариантов ответов.
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