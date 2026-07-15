РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Песков: жителям Литвы промывают мозги страшилками о России

Песков: жителям Литвы промывают мозги страшилками о России

РИА Новости/Владимир Песня Заявление литовской разведки о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы, следует рассматривать как новую порцию "страшилок", заявил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии