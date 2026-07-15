Песков: жителям Литвы промывают мозги страшилками о России

РИА Новости/Владимир Песня Заявление литовской разведки о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы, следует рассматривать как новую порцию "страшилок", заявил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии