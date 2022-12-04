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Аргентина против Нидерландов в 1/4 ЧМ, гол Месси в 1000-м матче, «Спартак» – «Локо» в Кубке, спринт в Увате при 20-градусном морозе, Исмаилов победил Шлеменко и другие новости

Аргентина против Нидерландов в 1/4 ЧМ, гол Месси в 1000-м матче, «Спартак» – «Локо» в Кубке, спринт в Увате при 20-градусном морозе, Исмаилов победил Шлеменко и другие новости

Всем доброе утро! Встречайте первое воскресенье зимы с улыбкой – и главными новостями прошедшего дня  1.

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