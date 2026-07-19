Дональд Трамп нашел, как еще заработать на президентстве

Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющая социальной сетью Truth Social, на переговорах с потенциальными покупателями назвала стоимость раннего доступа к публикациям Дональда Трампа в размере $100 тыс.
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