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Кто ответит за русских миротворцев

Кто ответит за русских миротворцев

В Карабахе убиты российские миротворцы Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

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