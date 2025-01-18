Диспансеризация в России: планы, нововведения и перспективы на 2025 год Ирина ВальковаВ 2025 году диспансеризация охватит более 100 миллионов россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в статье для «Комсомольской правды».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одессу вскрыли «Кинжалами» после вылетов оттуда F-16: Массированная бомбардировка. Тонны ATACMS и SS на дне Чёрного моря
- Одесса обречена: стало известно, что было в секретной части 100-летнего договора Украины и Великобритании
- Огромный «котёл» и тысячи трупов — элита «Азова»*, пытавшая людей, пошла на убой: Карта специальной военной операции на Украине на 17 января 2025 года и анализ событий в мире
Свежие комментарии