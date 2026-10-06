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Царьград

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Нью-Йоркская Уолл-стрит увеличила прибыль на $45,9 млрд в 2026

Нью-Йоркская Уолл-стрит увеличила прибыль на $45,9 млрд в 2026

Прибыль финансовых институтов Уолл-стрит в первом полугодии 2026 года достигла $45,9 млрд, установив рекорд.

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