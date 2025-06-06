Боеспособности ВСУ предрекли резкое снижение при одном решении Трампа

Если президент США Дональд Трамп остановит поставки оружия и техники Киеву, то боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко снизится, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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