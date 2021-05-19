Непростая поездка: как попасть в Крым из Киева и Донецка

На границе Украины и Крыма работают три пункта пропуска: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». Проблем с пересечением украинских КПВВ нет, порядок въезда регулируется постановлением Кабмина, согласно которому достаточно предъявить внутренний паспорт.