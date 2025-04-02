Путешествие окончено! Конюхов подавлен: самый сложный маршрут в жизни

Это первая эвакуация в жизни Конюхова как путешественника. Вот что известно о том тяжелом моменте для него и его лодки «Акрос»: ▪️ Еще 28 марта метеорологические условия прогнозировали подходящие для инспекции все бортовые системы «Акроса» на следующий день.