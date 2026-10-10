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Орловские новости

3 подписчика

Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер сменит направление. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 10 октября, температура воздуха +15 градусов.

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