Маршрутка сбила школьницу на улице Шевцова в Иркутске

ДТП произошло около 12 часов дня вблизи дома №111 на улице Шевцова в городе Иркутске. По данным Госавтоинспекции, водитель маршрутного микроавтобуса №27 допустил наезд на 9-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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