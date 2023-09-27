Маршрутка сбила школьницу на улице Шевцова в Иркутске

ДТП произошло около 12 часов дня вблизи дома №111 на улице Шевцова в городе Иркутске. По данным Госавтоинспекции, водитель маршрутного микроавтобуса №27 допустил наезд на 9-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.