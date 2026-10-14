Так не доставайся же ты никому: страшная угроза Финляндии исполнилась

Доводилось ли вам видеть маленькую собачку, которая заливисто лает на прохожих, но стоит подойти к ней чуть ближе, как она, дрожа, прячется за ногу хозяина? Что-то такое напоминают повадки руководства бывшего Великого княжества Финляндского.