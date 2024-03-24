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Генная терапия "Ленмелди" одобрена FDA и стала самым дорогим лекарством в мире

Генная терапия "Ленмелди" одобрена FDA и стала самым дорогим лекарством в мире

Главным медицинским регулятором США - Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) - было одобрено генное лечение "Ленмелди" для пациентов с метахроматической лейкодистрофией.

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