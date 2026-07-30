Mash: на Урале автомобиль снес школьника на мопеде, подросток не выжил

На Урале автомобиль снес 14-летнего школьника на мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. Все произошло на "Байкалово — Туринская Слобода — Туринск", когда школьник на мопеде пытался выехать на проезжую часть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии