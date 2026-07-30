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Газета.ру

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Mash: на Урале автомобиль снес школьника на мопеде, подросток не выжил

Mash: на Урале автомобиль снес школьника на мопеде, подросток не выжил

На Урале автомобиль снес 14-летнего школьника на мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. Все произошло на "Байкалово — Туринская Слобода — Туринск", когда школьник на мопеде пытался выехать на проезжую часть.

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