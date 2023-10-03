Экономист Колташов предрек скорый наплыв мигрантов в Россию

В России отмечается снижение количества мигрантов. Однако после этого страну ждет следующий этап – ожидается значительное увеличение их потока, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
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