В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

В польском городе Кожухов произошел конфликт, в результате которого пострадали трое граждан Украины. По данным портала Poland News Pravda, инцидент произошел на территории хостела, где проживали украинцы.
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