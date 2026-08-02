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Аргументы и Факты

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В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

В польском городе Кожухов произошел конфликт, в результате которого пострадали трое граждан Украины. По данным портала Poland News Pravda, инцидент произошел на территории хостела, где проживали украинцы.

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