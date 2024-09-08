Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 4,6K прочтений Сегодня Ещё вчера они контролировали бизнес соотечественников на рынках, а сегодня баллотируются в депутаты разных уровней, ещё вчера выдавливали с денежных мест русских бабушек с укропчиком, сегодня — русских депутатов.