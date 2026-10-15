Bakirov’s legal trouble in Central Asia comes nearly a month after he resolved a separate civil dispute in Moscow related to crashing his Ferrari in central Moscow in May.
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