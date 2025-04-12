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Министр Джурджевич-Стаменковски: Бомбардировки НАТО сказались на здоровье сербов

Бомбардировки НАТО в Югославии в марте-июне 1999 года негативно отразились на здоровье граждан, так как альянс совершал целенаправленные бомбардировки химических предприятий и использовал обедненный уран.

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