Президент «Юты» о Сергачеве: «Привлечение одного из лучших защитников НХЛ показывает, что мы сделаем все для раскрытия потенциала клуба»

Новый клуб НХЛ выменял 26-летнего россиянина у «Тампы». «Привлечение одного из лучших защитников НХЛ и двукратного обладателя Кубка Стэнли показывает болельщикам и команде, что мы сделаем все для раскрытия потенциала нашего клуба», – сказал президент «Юты» по хоккейным операциям Крис Армстронг.