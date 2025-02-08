Петербургский тракторный завод показал новые цеха и грейдер «Кировец К-714»

Новинку оценил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов Генеральный директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков представил новые цеха предприятия министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и председателю комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александру Ситову.
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