НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ну, что касается австрийского императора... Насколько я помню Нансена (""Фрам" в Полярном море"), исследованием и пол...Сергей Миронов пр...
  • Александр Тимофеев
    Хочу организовать экскурсию для Правления Санкт-Петербургского Союза дизайнеров!Петербургский тра...
  • Александр Тимофеев
    Вопрос Сергею Серебрякову - у вас на предприятии есть музей???Петербургский тра...

Петербургский тракторный завод показал новые цеха и грейдер «Кировец К-714»

Петербургский тракторный завод показал новые цеха и грейдер «Кировец К-714»

Новинку оценил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов Генеральный директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков представил новые цеха предприятия министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и председателю комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александру Ситову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Тимофеев
Грандиозно!!!
Ответить
18 час.
Александр Тимофеев
Вопрос Сергею Серебрякову - у вас на предприятии есть музей???
Ответить
18 час.
Александр Тимофеев
Хочу организовать экскурсию для Правления Санкт-Петербургского Союза дизайнеров!
Ответить
18 час.
наверх