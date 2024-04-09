Вершинин рассказал о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов РФ

Международный суд ООН не признал Россию спонсором терроризма, что сорвало план Запада использовать его решение для введения новых санкций, включая конфискацию российских замороженных активов, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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