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«Страдают молодые деревья»: томичи жалуются на незаконный сбор шишки в лесах региона

«Страдают молодые деревья»: томичи жалуются на незаконный сбор шишки в лесах региона

Томичи жалуются на ранний сбор шишки. Несмотря на то, что заготовка кедрового ореха разрешена в южной части Томской области с 20 августа.

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