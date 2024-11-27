В офисе президента ЮАР заявили о контактах с Путиным и Зеленским по Украине

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным и с руководителем Украины Владимиром Зеленским, заявил «Известиям» пресс-секретарь южноафриканского главы Винсент Магвенья.
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