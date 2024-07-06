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Переформированная 35-я бригада морской пехоты ВСУ, разбитая в 2022 году в Мариуполе, снова попала под раздачу

Переформированная 35-я бригада морской пехоты ВСУ, разбитая в 2022 году в Мариуполе, снова попала под раздачу

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили около сотни солдат противника, поразив подразделения 35-й бригады морской пехоты, 126-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка и Николаевка.

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